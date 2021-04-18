В МАГАТЭ подтвердили начало обогащения урана до 60% в Иране

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран начал процесс обогащения урана до 60% на предприятии в Натанзе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МАГАТЭ.

«... Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня агентство подтвердило, что Иран начал производство фторида урана (UF6), обогащённого до уровня 60%... на тестовом заводе по обогащению в Натанзе», — говорится в сообщении.

Как уточняется, агентство взяло образец произведённого фторида урана для «независимой проверки уровня обогащения, заявленного Ираном». 

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана до 60%.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал ситуацию с решением Тегерана начать обогащение урана до 60%.

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