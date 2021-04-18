В МАГАТЭ подтвердили начало обогащения урана до 60% в Иране
«... Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня агентство подтвердило, что Иран начал производство фторида урана (UF6), обогащённого до уровня 60%... на тестовом заводе по обогащению в Натанзе», — говорится в сообщении.
Как уточняется, агентство взяло образец произведённого фторида урана для «независимой проверки уровня обогащения, заявленного Ираном».
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана до 60%.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал ситуацию с решением Тегерана начать обогащение урана до 60%.