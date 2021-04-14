Постпред России прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана до 60%
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«Частности вроде планов Ирана по обогащению урана до 60% будут урегулированы, если участники ядерной сделки договорятся, как её восстановить в короткие сроки», — цитирует РИА Новости заявление постпреда.
Он добавил, что данные вопросы решаемы в рамках большой договорённости о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
«Сейчас всё внимание нужно фокусировать на более крупной задаче, не отвлекаясь на частности, потому что все они будут урегулированы, если мы договоримся о том, как будет восстанавливаться ядерная сделка в короткие сроки», — сказал Ульянов.
Следующая встреча СВПД по иранской ядерной программе пройдёт 15 апреля в Вене.
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана до 60%.