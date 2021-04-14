Постпред России прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана до 60%

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал ситуацию с решением Ирана начать обогащение урана до 60%.

«Частности вроде планов Ирана по обогащению урана до 60% будут урегулированы, если участники ядерной сделки договорятся, как её восстановить в короткие сроки», — цитирует РИА Новости заявление постпреда.

Он добавил, что данные вопросы решаемы в рамках большой договорённости о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Сейчас всё внимание нужно фокусировать на более крупной задаче, не отвлекаясь на частности, потому что все они будут урегулированы, если мы договоримся о том, как будет восстанавливаться ядерная сделка в короткие сроки», — сказал Ульянов.

Следующая встреча СВПД по иранской ядерной программе пройдёт 15 апреля в Вене.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана до 60%.