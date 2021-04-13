Заседание в Вене по иранской ядерной программе переносится

Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене переносится на 15 апреля по причине выявления коронавируса у представителя страны, которая участвует в переговорах, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

«Согласно прошлой программе, переговоры (по ядерной сделке. — RT) в формате «4 + 1» должны были пройти в среду, 14 апреля. Однако по причине инфицирования коронавирусом одного из членов делегации по политическим вопросам от Евросоюза и необходимости соблюдения медицинских протоколов это заседание пройдёт в четверг, 15 апреля», — цитирует ТАСС сообщение Аббаса Арагчи.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал предстоящую встречу по СВПД.