Заседание в Вене по иранской ядерной программе переносится
- Reuters
«Согласно прошлой программе, переговоры (по ядерной сделке. — RT) в формате «4 + 1» должны были пройти в среду, 14 апреля. Однако по причине инфицирования коронавирусом одного из членов делегации по политическим вопросам от Евросоюза и необходимости соблюдения медицинских протоколов это заседание пройдёт в четверг, 15 апреля», — цитирует ТАСС сообщение Аббаса Арагчи.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал предстоящую встречу по СВПД.