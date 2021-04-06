Постпред России прокомментировал предстоящую встречу по СВПД в Вене
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Об этом Ульянов написал в своём Twitter.
«Сегодня состоится встреча Совместной комиссии по СВПД, которая, хотелось бы надеяться, ознаменует переход к согласованию практических шагов по восстановлению ядерной сделки через отмену антииранских санкций США и возвращение Ирана к полному выполнению его обязательств в ядерной сфере», — заявил он.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по СВПД, которая состоится в Вене 6 апреля.
Ульянов отмечал, что у Тегерана и Вашингтона не будет никаких прямых контактов на встрече, поскольку иранская сторона не готова к прямому общению.