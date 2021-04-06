Постпред России прокомментировал предстоящую встречу по СВПД в Вене

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке приведёт к практическим шагам по восстановлению соглашения.

Об этом Ульянов написал в своём Twitter.

«Сегодня состоится встреча Совместной комиссии по СВПД, которая, хотелось бы надеяться, ознаменует переход к согласованию практических шагов по восстановлению ядерной сделки через отмену антииранских санкций США и возвращение Ирана к полному выполнению его обязательств в ядерной сфере», — заявил он.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по СВПД, которая состоится в Вене 6 апреля.

Ульянов отмечал, что у Тегерана и Вашингтона не будет никаких прямых контактов на встрече, поскольку иранская сторона не готова к прямому общению.