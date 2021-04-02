США подтвердили участие во встрече по иранской ядерной сделке в Вене

Госдепартамент США подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, которая состоится в Вене 6 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«Мы согласились участвовать в переговорах с нашими европейскими, российскими и китайскими партнёрами. Мы не ожидаем немедленного прорыва, поскольку впереди трудные дискуссии, но мы считаем, что это разумный шаг вперёд», — заявил Прайс.

Ранее сообщалось, что в Вене 6 апреля состоится заседание комиссии по СВПД в очном формате.