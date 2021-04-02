В Вене 6 апреля состоится заседание комиссии по СВПД в очном формате

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Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) 6 апреля проведёт заседание на уровне политдиректоров в очном формате в Вене.

Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Согласовали, что во вторник в Вене в очном формате пройдёт заседание на уровне политических директоров. Дадут поручение двум группам по снятию санкций и ядерным вопросам — что нужно сделать в практическом плане для того, чтобы восстановить полное выполнение СВПД всеми сторонами», — приводит РИА Новости слова Ульянова.

Он также рассказал, что на заседании будет обсуждаться возвращение США в СВПД. По его словам, пойдёт экспертная предметная проработка вопроса.

В феврале американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам по СВПД в формате «5 + 1».

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай», заявил, что сейчас есть обнадёживающие сигналы от администрации Байдена по теме СВПД.

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