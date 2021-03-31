В МИД России прокомментировали ситуацию с СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай», прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Сейчас есть обнадёживающие сигналы от администрации (американского лидера Джо. — RT) Байдена в направлении поиска какого-то компромисса, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг СВПД и параллельно начать рассматривать дополнительные озабоченности. Это, кстати, активно нами поддерживается», — цитирует РИА Новости Лаврова.

В феврале Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам по СВПД в формате «5 + 1».

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия считает возможной выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению СВПД.