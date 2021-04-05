Постпред России заявил о неготовности Ирана к прямым контактам с США

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у Ирана и США не будет никаких прямых контактов на предстоящем заседании совместной комиссии по ядерной сделке, поскольку иранская сторона не готова к прямому общению.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких прямых контактов не будет вообще между Ираном и представителями Соединённых Штатов. Иранцы, настрадавшись от санкций, не готовы к прямому общению, по крайней мере на данном этапе», — заявил Ульянов.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, которая состоится в Вене 6 апреля.