Постпред России заявил о неготовности Ирана к прямым контактам с США
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Никаких прямых контактов не будет вообще между Ираном и представителями Соединённых Штатов. Иранцы, настрадавшись от санкций, не готовы к прямому общению, по крайней мере на данном этапе», — заявил Ульянов.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, которая состоится в Вене 6 апреля.