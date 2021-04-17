Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее сообщалось, что Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов из страны, посол России в Праге вызван в чешский МИД.

Также в МИД Польши заявили, что польская сторона объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Позднее в российском МИД заявили, что Россия в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов.