Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

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Россия в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.
Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы
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«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве «подпели» администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов», — говорится в заявлении.

Как уточнили в МИД, в ответ на действия Варшавы «из России будут выдворены пять польских дипломатов».

Ранее в МИД Польши вызвали посла России в стране Сергея Андреева.

Спустя некоторое время в МИД Польши заявили, что польская сторона объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата.

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