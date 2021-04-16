Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы
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«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве «подпели» администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов», — говорится в заявлении.
Как уточнили в МИД, в ответ на действия Варшавы «из России будут выдворены пять польских дипломатов».
Ранее в МИД Польши вызвали посла России в стране Сергея Андреева.
Спустя некоторое время в МИД Польши заявили, что польская сторона объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата.