Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

Россия в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве «подпели» администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов», — говорится в заявлении.

Как уточнили в МИД, в ответ на действия Варшавы «из России будут выдворены пять польских дипломатов».

Ранее в МИД Польши вызвали посла России в стране Сергея Андреева.

Спустя некоторое время в МИД Польши заявили, что польская сторона объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата.