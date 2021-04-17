Bloomberg: США могут ужесточить санкции против долговых бумаг России
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Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.
Как сообщает агентство, «возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублёвыми облигациями, выпущенными российскими госбанками».
Ранее в Банке России прокомментировали санкции США, касающиеся государственного долга.
15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя указ американского лидера Джо Байдена о санкциях против России, пояснил, что в соответствии с этим документом Министерство финансов страны «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублёвых и нерублёвых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».