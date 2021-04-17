Bloomberg: США могут ужесточить санкции против долговых бумаг России

В Белом доме изучают последствия введённых ранее санкций против России и готовы их ужесточить в случае, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, «возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублёвыми облигациями, выпущенными российскими госбанками».

Ранее в Банке России прокомментировали санкции США, касающиеся государственного долга.

15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя указ американского лидера Джо Байдена о санкциях против России, пояснил, что в соответствии с этим документом Министерство финансов страны «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублёвых и нерублёвых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».