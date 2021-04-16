МИД России напомнил США о готовности к «спокойному диалогу»
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«Разумеется, услышали заявления президента Джо Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита», — заявили в Москве.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».
Также МИД опубликовал список граждан США, которым запрещён въезд в Россию. Среди них генеральный прокурор США и директор ФБР.