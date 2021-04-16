МИД России напомнил США о готовности к «спокойному диалогу»

Короткая ссылка
Россия желает избежать дальнейшей эскалации с США и готова к спокойному диалогу, заявили в российском Министерстве иностранных дел. Там напомнили, что ни одна санкционная волна безнаказанной не останется.
МИД России напомнил США о готовности к «спокойному диалогу»
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Разумеется, услышали заявления президента Джо Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита», — заявили в Москве.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Также МИД опубликовал список граждан США, которым запрещён въезд в Россию. Среди них генеральный прокурор США и директор ФБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить