Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Байдена

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею проведения саммита с участием российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Байдена
  • РИА Новости

«Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Мы к этому отнеслись позитивно», — заявил Лавров.

Он уточнил, что в России изучают различные аспекты этой инициативы.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что возможность этой встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

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