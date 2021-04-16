Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею проведения саммита с участием российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

«Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Мы к этому отнеслись позитивно», — заявил Лавров.

Он уточнил, что в России изучают различные аспекты этой инициативы.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что возможность этой встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.