Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Байдена
- РИА Новости
«Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Мы к этому отнеслись позитивно», — заявил Лавров.
Он уточнил, что в России изучают различные аспекты этой инициативы.
13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что возможность этой встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.