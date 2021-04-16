Россия прекратит практику найма россиян в диппредставительства США

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Россия запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипломатические представительства граждан России и третьих стран.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая Трудовой кодекс, — процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран», — сказал министр.

Он отметил, что такая практика широко используется американцами.

«У нас такой практики нет, поэтому мы вводим паритет в этом вопросе», — подчеркнул Лавров.

Как сообщалось ранее, помощник президента России Юрий Ушаков разъяснил послу США Джону Салливану ответные меры Москвы на объявленные антироссийские санкции США.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.

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