В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США против России
- Reuters
«Хатибзаде назвал действия правительства США по объявлению новых санкций против России ошибочным шагом в неверном направлении, который (иранский МИД) полностью отвергает», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы иранского МИД.
Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.