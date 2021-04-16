В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США против России

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Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал новые санкции США против России.
В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США против России
  • Reuters

«Хатибзаде назвал действия правительства США по объявлению новых санкций против России ошибочным шагом в неверном направлении, который (иранский МИД) полностью отвергает», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы иранского МИД.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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