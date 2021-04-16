В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США против России

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал новые санкции США против России.

«Хатибзаде назвал действия правительства США по объявлению новых санкций против России ошибочным шагом в неверном направлении, который (иранский МИД) полностью отвергает», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы иранского МИД.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.