Эрдоган и генсек НАТО в разговоре затронули тему Украины
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
«Эрдоган и глава НАТО дали оценку развитию событий в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, обсудили региональные проблемы, особенно кризис между Россией и Украиной», — отмечает агентство.
Ранее турецкий президент заявил, что Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путём переговоров.
Как отмечал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе.