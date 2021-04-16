Эрдоган и генсек НАТО в разговоре затронули тему Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры. Они обсудили в том числе кризис в отношениях между Россией и Украиной.
Эрдоган и генсек НАТО в разговоре затронули тему Украины
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

«Эрдоган и глава НАТО дали оценку развитию событий в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, обсудили региональные проблемы, особенно кризис между Россией и Украиной», — отмечает агентство.

Ранее турецкий президент заявил, что Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путём переговоров.

Как отмечал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе.

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