Эрдоган и генсек НАТО в разговоре затронули тему Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры. Они обсудили в том числе кризис в отношениях между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Anadolu.

«Эрдоган и глава НАТО дали оценку развитию событий в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, обсудили региональные проблемы, особенно кризис между Россией и Украиной», — отмечает агентство.

Ранее турецкий президент заявил, что Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путём переговоров.

Как отмечал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе.