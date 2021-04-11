Эрдоган призвал Россию и Украину мирно и быстро решить противоречия

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путём переговоров.

«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина. — RT) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путём переговоров и мирным способом», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он подчеркнул, что Турция «прилагает усилия в этом направлении».

Ранее в ходе закрытых переговоров президент Турции и его украинский коллега Владимир Зеленский подтвердили стратегическое партнёрство между странами. Как отметил Эрдоган, Анкара готова оказать поддержку для решения конфликта на востоке Украины.

Также ситуацию вокруг Украины Эрдоган затронул в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

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