Эрдоган призвал Россию и Украину мирно и быстро решить противоречия
«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина. — RT) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путём переговоров и мирным способом», — цитирует РИА Новости Эрдогана.
Он подчеркнул, что Турция «прилагает усилия в этом направлении».
Ранее в ходе закрытых переговоров президент Турции и его украинский коллега Владимир Зеленский подтвердили стратегическое партнёрство между странами. Как отметил Эрдоган, Анкара готова оказать поддержку для решения конфликта на востоке Украины.
Также ситуацию вокруг Украины Эрдоган затронул в беседе с президентом России Владимиром Путиным.