Турция готова оказать поддержку для решения конфликта на востоке Украины
- Reuters
Об этом сообщает газета Sabah.
Президенты обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины, в частности о возможности урегулирования политическим путём при помощи минских договорённостей.
По словам турецкого лидера, стороны сошлись во мнении, что вопрос должен решиться «мирными дипломатическими средствами».
«Мы надеемся, что тревожная ситуация, которую мы наблюдали в последнее время, прекратится», — заявил Эрдоган.
Он также выразил готовность «оказать в этом отношении всю необходимую поддержку».
Ранее стало известно, что Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Стамбуле.
По итогам переговоров турецкий президент заявил, что оборонное сотрудничество Турции и Украины не направлено против третьих стран.