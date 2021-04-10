Эрдоган: сотрудничество Анкары и Киева не направлено против других стран

Оборонное сотрудничество Турции и Украины не направлено против третьих стран, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате «2 + 2» (главы МИД и министерств обороны двух стран). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны», — сказал Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле.

10 апреля Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле начались переговоры Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.