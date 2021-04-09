Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом и Украину

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом и Украину
  • Reuters

«Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями, в том числе для обеспечения безопасности иностранных туристов.

«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский комплекс мер 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения», — добавили в Кремле.

Кроме того, Путин акцентировал важность сохранения конвенции Монтрё 1936 года в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе кораблей США из Средиземного моря в Чёрное и обратно.

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