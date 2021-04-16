Песков прокомментировал возможность влияния санкций США на экономику России
- РИА Новости
«В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно... Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», — цитирует ТАСС Пескова.
Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.