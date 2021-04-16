Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность влияния санкций США на экономику России.

«В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно... Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.