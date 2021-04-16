Байден: США не стремятся к эскалации напряжённости в отношениях с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

«Соединённые Штаты не собираются начинать цикл эскалации отношений и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений», — заявил он.

Вместе с этим Байден добавил, что США готовы и в дальнейшем принимать меры, «если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию».

Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.