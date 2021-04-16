Байден назвал разговор с Путиным «откровенным и уважительным»

Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был «откровенным и уважительным».

«Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», — сказал он.

Как отметил Байден, Россия и США — «две великие страны», которые несут значительную ответственность за глобальную стабильность.

Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.