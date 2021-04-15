В Белом доме высказались об отношениях с Россией

Представитель Белого дома Джен Псаки высказалась об отношениях с Россией.

«Наша цель здесь не эскалация, наша цель — наложить на Россию ответственность за те действия её правительства, которые мы считаем неприемлемыми», — цитирует РИА Новости Псаки.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.