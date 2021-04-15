В Совфеде прокомментировали решение США ввести новые санкции против России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал подписание американским президентом Джо Байденом указа о введении санкций в отношении России.

В беседе с Life.ru он заявил, что это попытки Вашингтона сдержать российское преимущество в оборонной сфере и развитие России в целом.

«Что касается организаций, то они из области кибербезопасности и оборонной сферы, это тоже понятно. Ведь их очень волнует, что Россия в последнее десятилетие совершила качественный рывок вперёд в области вооружения и средств связи, поэтому их тоже пытаются затормозить», — сказал Джабаров.

Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.