В Госдуме осудили решение США ввести новые санкции против России

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT подписание американским президентом Джо Байденом указа о введении санкций в отношении России.

«Старая песня о старом — без доказательств, без оснований. «Вмешательство» — и всё. Очевидно, что всё труднее и труднее русофобам создавать новые предлоги (для санкций. — RT), — отметил депутат.

Чепа заявил, что введение санкций трудно расценить как урон для России, потому что, по его мнению, «мы уже привыкли к этому и находим противодействие».

Но при этом парламентарий добавил, что в любом случае каждые такие санкции — «это неприятно».

«Потому что это не способствует нормальным отношениям, контактам и спокойствию в мире», — заключил он.

Также, комментируя решение США о решении выслать из страны десять российских дипломатов, Чепа добавил, что в этой ситуации Россия вынуждена будет поступить зеркально.

Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.