В Госдуме осудили решение США ввести новые санкции против России
- РИА Новости
«Старая песня о старом — без доказательств, без оснований. «Вмешательство» — и всё. Очевидно, что всё труднее и труднее русофобам создавать новые предлоги (для санкций. — RT), — отметил депутат.
Чепа заявил, что введение санкций трудно расценить как урон для России, потому что, по его мнению, «мы уже привыкли к этому и находим противодействие».
Но при этом парламентарий добавил, что в любом случае каждые такие санкции — «это неприятно».
«Потому что это не способствует нормальным отношениям, контактам и спокойствию в мире», — заключил он.
Также, комментируя решение США о решении выслать из страны десять российских дипломатов, Чепа добавил, что в этой ситуации Россия вынуждена будет поступить зеркально.
Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.