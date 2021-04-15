Tolo News: Блинкен прибыл в Кабул

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Кабул. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на источник.
Tolo News: Блинкен прибыл в Кабул
  • Reuters

«Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл сегодня в Кабул», — говорится в сообщении.

Как уточняется, госсекретарь США планирует обсудить с властями Афганистана «мирный процесс» и вывод американских военных из республики.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон планирует завершить вывод американских войск из Афганистана до 11 сентября.

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