Tolo News: Блинкен прибыл в Кабул
- Reuters
«Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл сегодня в Кабул», — говорится в сообщении.
Breaking: US Secretary of State Antony Blinken has arrived in #Kabul today hours after US President Joe Biden announced the full withdrawal of United States troops from #Afghanistan, sources confirmed. pic.twitter.com/MPRhbPj9c3— TOLOnews (@TOLOnews) April 15, 2021
Как уточняется, госсекретарь США планирует обсудить с властями Афганистана «мирный процесс» и вывод американских военных из республики.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая.
По словам высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон планирует завершить вывод американских войск из Афганистана до 11 сентября.