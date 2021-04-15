Аналитик назвал политической фантастикой перспективу вступления Украины в ЕС

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, в котором он назвал несерьёзной перспективу вступления Украины в Европейский союз.

По словам Блохина, вопрос вступления Украины в Европейский Союз — это «политическая фантастика».

«Чтобы попасть в Евросоюз, нужно соответствовать: должен быть высокий уровень развития экономики, благосостояния граждан, низкий уровень коррупции, должна быть прозрачность... Это абсолютно нереально. Украинская власть чётко не оценивает то состояние, в котором находится Украина. Видимо, они (власти Украины. — RT) смотрят на Запад через розовые очки», — объяснил эксперт.

Он пояснил, что в головах украинских политиков до сих пор довлеют иллюзии о том, что Запад рассматривает Украину как игрока, за которого идёт борьба.

При этом эксперт пояснил, что все планы Запада в отношении Украины уже провалились.

«Украина стала отрываться от России, они (власти Украины. — RT) ожидали, что в неё потекут западные инвестиции — не потекли. Запад хотел из Украины сделать не только инструмент сдерживания, но и образец для подражания, по примеру которого другие страны СНГ будут отходить от России и как бы дрейфовать в сферу западного влияния — и этого не произошло», — заключил он.

Ранее Бон в эфире Radio J назвал несерьёзной перспективу вступления Украины в Европейский союз.