Аналитик назвал политической фантастикой перспективу вступления Украины в ЕС

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, в котором он назвал несерьёзной перспективу вступления Украины в Европейский союз.
Аналитик назвал политической фантастикой перспективу вступления Украины в ЕС
  • Reuters

По словам Блохина, вопрос вступления Украины в Европейский Союз — это «политическая фантастика». 

«Чтобы попасть в Евросоюз, нужно соответствовать: должен быть высокий уровень развития экономики, благосостояния граждан, низкий уровень коррупции, должна быть прозрачность... Это абсолютно нереально. Украинская власть чётко не оценивает то состояние, в котором находится Украина. Видимо, они (власти Украины. — RT) смотрят на Запад через розовые очки», — объяснил эксперт.

Он пояснил, что в головах украинских политиков до сих пор довлеют иллюзии о том, что Запад рассматривает Украину как игрока, за которого идёт борьба. 

При этом эксперт пояснил, что все планы Запада в отношении Украины уже провалились. 

«Украина стала отрываться от России, они (власти Украины. — RT) ожидали, что в неё потекут западные инвестиции — не потекли. Запад хотел из Украины сделать не только инструмент сдерживания, но и образец для подражания, по примеру которого другие страны СНГ будут отходить от России и как бы дрейфовать в сферу западного влияния — и этого не произошло», — заключил он.

Ранее Бон в эфире Radio J назвал несерьёзной перспективу вступления Украины в Европейский союз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить