В Госдуме отреагировали на сообщения о возможных новых санкциях США против России

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.

«Теоретически они могут ввести ещё достаточное количество самых разнообразных санкций. Мы хорошо видим, как это укладывается в риторику (президента США Джо. — RT) Байдена, который говорит, что хотел бы нормализовать отношения, и предложил нашему президенту достаточно оперативно провести встречу. В этих условиях наш президент мудро взял некую паузу, чтобы посмотреть, какие конкретные шаги, а не обещания мы увидим со стороны американцев», — пояснил депутат.

«Поэтому больших тревог по усложнению работы с суверенным долгом, откровенно говоря, мы не испытываем», — подчеркнул Гутенёв.

«Тем более не единожды подобные сценарии проигрывались, и я думаю, что вся необходимая готовность сейчас существует», — заключил парламентарий.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.