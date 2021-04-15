В Госдуме объяснили планы США продолжать отправку вооружения Украине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США намерены продолжить отправку некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов на Украину.

«Всё же эта помощь — для отвода глаз. Все прекрасно понимают, что тяжёлых вооружений от США Украина не получит, а значит, априори не способна представлять собой грозную военную силу. Но американцы надеются, что украинское государство будет постоянным раздражителем России», — пояснил депутат.

По его словам, для такого «психологического фактора» США не жалко ни инструкторов, ни «символических поставок оружия».

При этом парламентарий добавил, что в случае чего США не поддержат Украину, а будут лишь «как всегда выражать озабоченность».

Ранее сообщалось, что США намерены продолжить поставки некоторых видов вооружений и отправку своих военных инструкторов на Украину.