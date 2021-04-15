Байден прокомментировал решение о выводе войск США из Афганистана
- Reuters
Байден отметил, что это решение не было для него сложным.
«Для меня это было абсолютно ясно. Мы пошли в Афганистан по двум причинам: чтобы покончить с (главарём террористической организации «Аль-Каида»* Усамой. — RT) бен Ладеном и покончить с безопасным убежищем для террористов», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая.
По словам высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон планирует завершить вывод американских войск из Афганистана до 11 сентября.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.