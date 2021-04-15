Байден прокомментировал решение о выводе войск США из Афганистана

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Президент США Джо Байден прокомментировал принятое ранее решение о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая.
Байден прокомментировал решение о выводе войск США из Афганистана
  • Reuters

Байден отметил, что это решение не было для него сложным.

«Для меня это было абсолютно ясно. Мы пошли в Афганистан по двум причинам: чтобы покончить с (главарём террористической организации «Аль-Каида»* Усамой. — RT) бен Ладеном и покончить с безопасным убежищем для террористов», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон планирует завершить вывод американских войск из Афганистана до 11 сентября.

«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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