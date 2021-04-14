В Кремле заявили, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звонок лидера США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину не был неожиданным. Об этом сообщает РИА Новости.
В Кремле заявили, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью
  • Reuters

«Знаете, нет, наверное, потому что, конечно же, логика говорит всё-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне», — сказал Песков в ответ на вопрос, был ли звонок Байдена неожиданным.

Ранее Песков рассказал, что американская сторона предложила провести встречу президентов США и России в одной из европейских стран.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее не исключила, что Путин и Байден могут провести встречу летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить