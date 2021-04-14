В Кремле заявили, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звонок лидера США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину не был неожиданным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знаете, нет, наверное, потому что, конечно же, логика говорит всё-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне», — сказал Песков в ответ на вопрос, был ли звонок Байдена неожиданным.

Ранее Песков рассказал, что американская сторона предложила провести встречу президентов США и России в одной из европейских стран.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее не исключила, что Путин и Байден могут провести встречу летом.