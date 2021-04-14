В Кремле заявили, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью
- Reuters
«Знаете, нет, наверное, потому что, конечно же, логика говорит всё-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне», — сказал Песков в ответ на вопрос, был ли звонок Байдена неожиданным.
Ранее Песков рассказал, что американская сторона предложила провести встречу президентов США и России в одной из европейских стран.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее не исключила, что Путин и Байден могут провести встречу летом.