США предложили провести встречу Байдена и Путина в одной из стран Европы

Американская сторона предложила провести встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в одной из европейских стран.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин и Байден, «несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, всё-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать». Песков подчеркнул, что в этой ситуации важно, чтобы слова совпадали с делом.

«Безусловно, дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учётом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов», — цитирует его Интерфакс.

Песков подчеркнул, что пока говорить о месте или времени встречи преждевременно. Он отметил, что это предстоит согласовать по дипломатическим каналам.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее не исключила, что Путин и Байден могут провести встречу летом.