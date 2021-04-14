США предложили провести встречу Байдена и Путина в одной из стран Европы
- Reuters
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин и Байден, «несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, всё-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать». Песков подчеркнул, что в этой ситуации важно, чтобы слова совпадали с делом.
«Безусловно, дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учётом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов», — цитирует его Интерфакс.
Песков подчеркнул, что пока говорить о месте или времени встречи преждевременно. Он отметил, что это предстоит согласовать по дипломатическим каналам.
13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее не исключила, что Путин и Байден могут провести встречу летом.