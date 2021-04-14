Глава МИД Турции заявил, что политической подоплёки в решении России по полётам нет
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- globallookpress.com
«Так или иначе, будут негативные последствия этого решения. Я не вижу в нём политической подоплёки. Мы работаем над возобновлением полётов», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.
13 апреля Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующую телеграмму.
В Кремле отметили, что в Турции наблюдается «опасное обострение» ситуации с заболеваемостью коронавирусом.