Глава МИД Турции заявил, что политической подоплёки в решении России по полётам нет

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплёки в решении России ограничить авиасообщение.

«Так или иначе, будут негативные последствия этого решения. Я не вижу в нём политической подоплёки. Мы работаем над возобновлением полётов», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

13 апреля Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующую телеграмму.

В Кремле отметили, что в Турции наблюдается «опасное обострение» ситуации с заболеваемостью коронавирусом.