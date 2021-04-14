В ЕК прокомментировали приостановку использования вакцины Janssen

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson, применение которой рекомендовали приостановить, начала поставляться в Евросоюз только 12 апреля, её использование ещё не началось, сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

«Мы приняли к сведению заявление Johnson & Johnson, что компания отложит дальнейшую поставку вакцин. Мы остаёмся в контакте с компанией, чтобы следить за развитием ситуации», — сказал он ТАСС.

Де Кеерсмакер отметил, что «пока нет ясности, есть ли прямая связь между вакциной и образованием тромбов».

«ЕМА продолжает изучать эту проблему, чтобы решить какие действия посоветовать», — добавил он.

По словам представителя ЕК, у Брюсселя нет собственных данных о применении этой вакцины.

«В этой связи Европейское агентство лекарственных препаратов должно будет опираться только на информацию регуляторов государств, где эта вакцина уже использовалась, в первую очередь — США, прежде чем принять решение о наших дальнейших шагах», — заключил он.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс заявил, что это решение не окажет влияния на план США по вакцинации.