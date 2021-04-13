В Белом доме оценили приостановку использования вакцины Johnson & Johnson

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс прокомментировал решение приостановить использование вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson & Johnson.

«Это объявление не окажет значительного влияния на наш план вакцинации», — приводит его заявление пресс-служба Белого дома.

Зинтс добавил, что к настоящему времени доля вакцинированных препаратом Johnson & Johnson составляет менее 5%.

Он рассказал, что американские власти закупили вакцину у компаний Pfizer и Moderna для 300 млн жителей США.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

Также компания Johnson & Johnson объявила о решении отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе.