Байден заявил о наличии достаточного количества вакцин в США

Американский президент Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах есть достаточное количество вакцин от коронавирусной инфекции, которых хватит «для каждого американца».

Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Я позаботился о том, чтобы у нас было 600 млн доз вакцин не Johnson & Johnson и/или AstraZeneca. Поэтому вакцины достаточно, то есть в основном 100%, бесспорно, для каждого американца», — цитирует его ТАСС.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс заявил, что это решение не окажет влияния на план США по вакцинации.