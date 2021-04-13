Военный эксперт оценил планы США направить корабли к границам России

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Анастасия Румянцева
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT планы США направить военные корабли к российским границам.
Военный эксперт оценил планы США направить корабли к границам России
  • Reuters

Подберёзкин призвал внимательно прислушаться к мнению заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, потому что он является специалистом в этой области и функционально отвечает за военно-политические вопросы в мире.

По словам эксперта, это «очень опасная провокация».

«Американцы там всегда присутствуют: одно-два судна постоянно как бы щекочут нервы и усиливают напряжённость — в этом заключается задача США. У них есть ещё намерение создать своего рода натовский Черноморский флот вместе с прибрежными государствами... В этом смысле они хотят обеспечить Украине некую военно-морскую поддержку, потому что у Украины как такового флота не осталось. Американцы таким образом пытаются консолидировать военно-морскую мощь именно в северных районах Чёрного моря», — заключил специалист.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил планы США направить военные корабли к российским границам.

По мнению Рябкова, такие мероприятия носят сугубо провокационный характер.

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