Джабаров прокомментировал переброску США и НАТО войск к границам России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ситуацию вокруг переброски США и НАТО войск к границам России провокацией.

«Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, — это полное безобразие, это провокация. Причём они подталкивают Украину, хотят её руками втянуть нас в конфликт... Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ», — пояснил сенатор.

По его словам, угрожать России бесполезно.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России.

По его словам, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.