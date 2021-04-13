Джабаров прокомментировал переброску США и НАТО войск к границам России

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ситуацию вокруг переброски США и НАТО войск к границам России провокацией.
Джабаров прокомментировал переброску США и НАТО войск к границам России
  • РИА Новости

«Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, — это полное безобразие, это провокация. Причём они подталкивают Украину, хотят её руками втянуть нас в конфликт... Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ», — пояснил сенатор.

По его словам, угрожать России бесполезно. 

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России.

По его словам, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

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