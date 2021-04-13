Турецкая прокуратура требует ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтрё

Прокуратура Турции требует арестовать одного из отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё, сообщил адвокат Джеляль Ульген.

«Прокуратура потребовала арестовать одного из отставных адмиралов — Эргуна Менги», — цитирует РИА Новости Ульгена.

По его словам, ещё для девяти подписавших письмо человек, прокуратура потребовала домашнего ареста, ещё четверых — освободить под подписку о невыезде.

Он отметил, что решение о мере пресечения примет суд.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».