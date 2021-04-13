В Ирландии приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca

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Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал использовать препарат от коронавируса британско-шведской компании Astrazeneca только для вакцинации лиц старше 60 лет. Об этом говорится в пресс-релизе NIAC.
В Ирландии приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca
  • Reuters

Согласно опубликованной информации, комитет предложил прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca.

Как отмечается, данной решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины.

К тому же NIAC не рекомендовал вводить вторую дозу препарата людям, у которых после первой инъекции наблюдались необычные побочные эффекты в виде образования тромбов.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге заявил, что Нидерланды не станут возобновлять использование вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет, они получат другой препарат.

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