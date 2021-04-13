В Ирландии приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал использовать препарат от коронавируса британско-шведской компании Astrazeneca только для вакцинации лиц старше 60 лет. Об этом говорится в пресс-релизе NIAC.

Согласно опубликованной информации, комитет предложил прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca.

Как отмечается, данной решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины.

К тому же NIAC не рекомендовал вводить вторую дозу препарата людям, у которых после первой инъекции наблюдались необычные побочные эффекты в виде образования тромбов.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге заявил, что Нидерланды не станут возобновлять использование вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет, они получат другой препарат.