В Ирландии приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca
- Reuters
Согласно опубликованной информации, комитет предложил прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca.
Как отмечается, данной решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины.
К тому же NIAC не рекомендовал вводить вторую дозу препарата людям, у которых после первой инъекции наблюдались необычные побочные эффекты в виде образования тромбов.
Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге заявил, что Нидерланды не станут возобновлять использование вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет, они получат другой препарат.