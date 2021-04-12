Блинкен встретится с главой МИД Украины
- Reuters
«Министр (иностранных дел Украины. — RT) будет в Брюсселе, у госсекретаря должна быть возможность увидеться с ним позже в Брюсселе», — приводит РИА Новости слова Рикера.
Он выразил обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе.
На вопрос о возможных санкциях в отношении России Рикер повторил, что США готовы «привлекать Россию к ответственности» и «заставлять платить цену», однако, по его словам, США сосредоточены сейчас на обсуждении ситуации.
Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Вашингтон озабочен ситуацией вокруг Украины, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнёрами из числа европейских государств.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.