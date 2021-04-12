Песков прокомментировал ограничение авиасообщения России с Турцией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение России по ограничению авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в республику, причиной стала эпидемиологическая ситуация.
Песков прокомментировал ограничение авиасообщения России с Турцией
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о взаимосвязи решения по авиасообщению с Турцией с итогами переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Зеленского.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. 

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию на этот период.

10 апреля Эрдоган и Зеленский в ходе закрытых переговоров подтвердили стратегическое партнёрство между странами.

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