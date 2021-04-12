Блинкен провёл переговоры с генсеком НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили целый ряд вопросов», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны затронули ситуацию на границе России и Украины.

К тому же обсуждались перспективы продвижения к миру в Афганистане, а также планы на предстоящий саммит НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он добавил, что для обеспечения безопасности государства «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным».

Кроме того, в Кремле отметили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.