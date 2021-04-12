РФПИ ожидает рекомендаций от Индии по одобрению «Спутника V» в стране

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Российский фонд прямых инвестиций в скором времени ожидает получить рекомендации от индийских властей по одобрению вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Индии.
РФПИ ожидает рекомендаций от Индии по одобрению «Спутника V» в стране
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

Теперь использование российского лекарства от коронавируса в Индии должен одобрить Генеральный контролёр лекарственных средств.

Выдача разрешения на экстренное использование вакцины «Спутник V» сделает её третьей разрешённой для использования в Индии.

Сейчас в стране разрешено применение двух вакцин против коронавируса — индийского варианта британской Covieshield и отечественной Covaxin.

В ожидании окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины «Спутник V» ещё с пятью индийскими производителями.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о производстве в Индии ещё 100 млн доз вакцины «Спутник V».

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