РФПИ ожидает рекомендаций от Индии по одобрению «Спутника V» в стране

Российский фонд прямых инвестиций в скором времени ожидает получить рекомендации от индийских властей по одобрению вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Индии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

Теперь использование российского лекарства от коронавируса в Индии должен одобрить Генеральный контролёр лекарственных средств.

Выдача разрешения на экстренное использование вакцины «Спутник V» сделает её третьей разрешённой для использования в Индии.

Сейчас в стране разрешено применение двух вакцин против коронавируса — индийского варианта британской Covieshield и отечественной Covaxin.

В ожидании окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины «Спутник V» ещё с пятью индийскими производителями.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о производстве в Индии ещё 100 млн доз вакцины «Спутник V».