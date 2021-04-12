РФПИ ожидает рекомендаций от Индии по одобрению «Спутника V» в стране
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФПИ.
Теперь использование российского лекарства от коронавируса в Индии должен одобрить Генеральный контролёр лекарственных средств.
Выдача разрешения на экстренное использование вакцины «Спутник V» сделает её третьей разрешённой для использования в Индии.
Сейчас в стране разрешено применение двух вакцин против коронавируса — индийского варианта британской Covieshield и отечественной Covaxin.
В ожидании окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины «Спутник V» ещё с пятью индийскими производителями.
Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о производстве в Индии ещё 100 млн доз вакцины «Спутник V».