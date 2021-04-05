РФПИ договорился о производстве в Индии ещё 100 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель Panacea Biotec договорились о партнёрстве по производству на территории Индии 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.

«РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнёрстве для производства 100 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство вакцины в Индии поможет поставлять «Спутник V» международным партнёрам РФПИ.

Ранее РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V» в год.