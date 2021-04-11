Песков прокомментировал слова Меркель о передвижениях российских войск

Канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным не требовала свернуть «военное усиление» у границ Украины, но высказала обеспокоенность, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, Меркель действительно сказала, что в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Представитель Кремля напомнил, что на это последовали соответствующие разъяснения главы государства Владимира Путина.

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Мы это и делаем. А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории — это наше личное дело», — сказал Песков.

Как ранее сообщили в Кремле, Путин в беседе с Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

Он также обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.