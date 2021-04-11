Дипломаты занимаются вопросом возвращения тела погибшей в Турции россиянки на родину

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Генконсульство России в Анталье занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей в результате ДТП в Турции россиянки.

Об этом сообщили в российском посольстве.

«Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину», — отметили там.

Как сообщалось ранее, всем российским туристам, пострадавшим при аварии в Турции 10 апреля, оказана медицинская и психологическая помощь.

В медучреждениях под наблюдением остаются три человека.

ДТП произошло утром 10 апреля, автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

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