Дипломаты занимаются вопросом возвращения тела погибшей в Турции россиянки на родину
Об этом сообщили в российском посольстве.
«Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину», — отметили там.
Как сообщалось ранее, всем российским туристам, пострадавшим при аварии в Турции 10 апреля, оказана медицинская и психологическая помощь.
В медучреждениях под наблюдением остаются три человека.
ДТП произошло утром 10 апреля, автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.