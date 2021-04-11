Трое россиян остаются в больницах Турции после ДТП с автобусом

Всем российским туристам, пострадавшим при аварии в Турции 10 апреля, оказана медицинская и психологическая помощь, рассказали в посольстве России.

«В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает», — уточнили в посольстве.

В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи.

Утром 10 апреля автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Российские дипломаты находятся в контакте с местными властями.