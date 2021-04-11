Трое россиян остаются в больницах Турции после ДТП с автобусом
«В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает», — уточнили в посольстве.
В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи.
Утром 10 апреля автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Российские дипломаты находятся в контакте с местными властями.