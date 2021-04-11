В Госдуме прокомментировали призыв депутата ЕП усилить санкции против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал призыв главы Европейской народной партии Манфреда Вебера ужесточить европейские и американские санкции в отношении России.

По мнению Вебера, Россия «продолжает курс опасных провокаций», а «усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада».

Как отметил Морозов, в данном случае сам Вебер является провокатором.

«Поскольку в Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией», — сказал депутат.

Россия исходит из того, что конфликт на Украине «должен быть разрешён мирным путём и военного решения этой проблемы нет», добавил он.

«Поэтому как раз сейчас международное сообщество (особенно в Европе) должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряжённости в Донбассе», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Европарламенте выступили за ужесточение санкций в отношении России.